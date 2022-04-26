***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 11:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık işlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023752
BIST
11:582.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,76
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
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2.510
En Düşük
2.494
11:5814,7892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0215
|Açılış
|: 14,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
11:5815,8174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0163
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
11:58904,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,64
|Açılış
|: 904,87
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler11:56
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,83
|24.216.564
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,52
|39.698.514
|% 8,47
|
|KLSYN
|2,31
|52.871.737
|% 8,45
|
|EUHOL
|2,83
|3.207.893
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|LIDFA
|5,95
|16.098.733
|% -6,30
|
|ATLAS
|1,36
|1.703.566
|% -3,55
|
|KGYO
|4,98
|12.834.157
|% -2,92
|
|THYAO
|40,98
|2.501.890.795
|% 3,48
|
|KRDMD
|15,54
|1.264.984.814
|% 3,19
|
|TUPRS
|253,90
|744.844.366
|% -2,12
|
|KONTR
|158,40
|675.416.035
|% 1,60
|
|SISE
|18,07
|647.927.172
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,79
|259.283.082
|% 1,09
|
|KRDMD
|15,54
|1.264.984.814
|% 3,19
|
|YKBNK
|5,16
|416.474.170
|% 0,58
|
|ODAS
|2,50
|199.688.199
|% 0,81
|
|TSKB
|1,98
|137.032.394
|% -0,50
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7850
|14,7898
|% 0,15
|
|Euro
|15,8109
|15,8176
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,7550
|18,8490
|% -0,10
|
|Frank
|15,3488
|15,4413
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9299
|3,9496
|% 0,04
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|4,05
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|14,00
|
|Tam
|5.997
|6.147
|17,35
|
|Yarım
|2.899
|2.973
|8,39
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,28
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,37
|