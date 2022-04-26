***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 11:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık işlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023753
BIST
13:072.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,15
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.491
13:0714,7891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0214
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
13:0715,8135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0202
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
13:07906,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,19
|Açılış
|: 906,12
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,58
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:07
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|25.995.180
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,56
|55.416.812
|% 8,57
|
|EUHOL
|2,83
|3.645.878
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,91
|20.218.756
|% -6,93
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,87
|15.221.606
|% -5,07
|
|NATEN
|65,95
|37.649.351
|% -3,58
|
|THYAO
|40,40
|3.336.726.588
|% 2,02
|
|KRDMD
|15,51
|1.417.564.945
|% 2,99
|
|TUPRS
|252,90
|893.925.440
|% -2,51
|
|KONTR
|156,90
|802.103.834
|% 0,64
|
|SISE
|17,98
|792.488.348
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,80
|426.649.767
|% 1,45
|
|ODAS
|2,50
|293.538.892
|% 0,81
|
|YKBNK
|5,15
|529.288.747
|% 0,39
|
|KRDMD
|15,51
|1.417.564.945
|% 2,99
|
|THYAO
|40,40
|3.336.726.588
|% 2,02
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7840
|14,7891
|% 0,14
|
|Euro
|15,8036
|15,8135
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,7520
|18,8461
|% -0,12
|
|Frank
|15,3717
|15,4643
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9311
|3,9508
|% 0,07
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|9,12
|
|Altın Gr.
|906
|906
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.027
|6.118
|19,00
|
|Tam
|5.997
|6.147
|17,35
|
|Yarım
|2.899
|2.973
|8,39
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,57
|