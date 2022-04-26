***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 11:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023756
BIST
12:412.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,07
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.491
12:4114,7886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0209
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
12:4115,8186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0151
|Açılış
|: 15,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
12:41905,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,28
|Açılış
|: 905,21
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler12:41
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,83
|25.844.288
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,34
|68.366.704
|% 9,86
|
|ACSEL
|42,64
|53.045.387
|% 8,78
|
|EUHOL
|2,83
|3.596.712
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,88
|19.380.082
|% -7,40
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,89
|14.727.254
|% -4,68
|
|ATLAS
|1,37
|2.145.493
|% -2,84
|
|THYAO
|40,64
|3.078.125.313
|% 2,63
|
|KRDMD
|15,50
|1.385.414.955
|% 2,92
|
|TUPRS
|253,00
|863.349.948
|% -2,47
|
|KONTR
|158,60
|781.947.905
|% 1,73
|
|SISE
|17,98
|763.279.171
|% 0,28
|
|ODAS
|2,52
|265.269.615
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,78
|277.591.087
|% 0,72
|
|YKBNK
|5,15
|512.132.613
|% 0,39
|
|KRDMD
|15,50
|1.385.414.955
|% 2,92
|
|TSKB
|1,97
|158.244.827
|% -1,01
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7846
|14,7886
|% 0,14
|
|Euro
|15,8092
|15,8186
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,7498
|18,8439
|% -0,13
|
|Frank
|15,3654
|15,4580
|% 0,17
|
|Riyal
|3,9301
|3,9499
|% 0,05
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|6,68
|
|Altın Gr.
|905
|906
|3,65
|
|Cumhuriyet
|6.024
|6.115
|16,00
|
|Tam
|5.996
|6.146
|16,34
|
|Yarım
|2.898
|2.973
|7,90
|
|Çeyrek
|1.454
|1.486
|3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,56
|