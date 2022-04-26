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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

26.04.2022 11:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık işlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023758


BIST
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BIST En Aktif Hisseler11:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 31,02 1.782.875 % 10,00  
SAFKR 7,83 22.655.786 % 9,97  
UFUK 23,60 633.282 % 9,97  
KLSYN 2,33 51.497.888 % 9,39  
ACSEL 42,26 33.707.715 % 7,81  
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11:41 Alış Satış %  
Dolar 14,7870 14,7960 % 0,19  
Euro 15,7989 15,8082 % -0,16  
Sterlin 18,7500 18,8440 % -0,13  
Frank 15,3586 15,4511 % 0,13  
Riyal 3,9305 3,9502 % 0,06  
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11:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.902 4,35  
Altın Gr. 903 903 1,37  
Cumhuriyet 6.008 6.099 -93,00  
Tam 5.980 6.129 -93,86  
Yarım 2.890 2.965 -45,40  
Çeyrek 1.450 1.482 -22,70  
Gümüş.Ons 23,67 23,71 0,06  
Gümüş Gr. 11,25 11,25 0,02  
B. Petrol 101 101 -0,74  
Seans Raporu 11:41
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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