***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 11:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık işlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023758
BIST
11:442.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 20,10
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.498
11:4414,7911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0234
|Açılış
|: 14,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
11:4415,8084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0253
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
11:44904,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,56
|Açılış
|: 904,49
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler11:41
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,83
|22.655.786
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,33
|51.497.888
|% 9,39
|
|ACSEL
|42,26
|33.707.715
|% 7,81
|
|EUHOL
|2,83
|3.147.634
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,92
|15.318.213
|% -6,77
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,92
|12.219.867
|% -4,09
|
|ATLAS
|1,37
|1.512.097
|% -2,84
|
|THYAO
|41,10
|2.371.540.370
|% 3,79
|
|KRDMD
|15,53
|1.060.940.796
|% 3,12
|
|TUPRS
|253,60
|721.507.472
|% -2,24
|
|KONTR
|157,00
|668.000.952
|% 0,71
|
|SISE
|18,06
|633.337.509
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,79
|231.020.430
|% 1,09
|
|YKBNK
|5,16
|406.237.397
|% 0,58
|
|ODAS
|2,50
|173.356.627
|% 0,81
|
|KRDMD
|15,53
|1.060.940.796
|% 3,12
|
|TSKB
|1,99
|127.322.188
|% 0,00
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7870
|14,7960
|% 0,19
|
|Euro
|15,7989
|15,8082
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,7500
|18,8440
|% -0,13
|
|Frank
|15,3586
|15,4511
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9305
|3,9502
|% 0,06
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|4,35
|
|Altın Gr.
|903
|903
|1,37
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,25
|0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,74
|
Seans Raporu
11:41
daha fazla
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11:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 97 artarak (% 0.83 ) 2, 805
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11:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
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11:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DAGHL, ARTI
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11:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, TUPRS
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11:55KRDMA
Yüzde 4.33 oranında artışla 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 431, 052 adet işlem