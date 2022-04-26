***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 11:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023759
BIST
12:012.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,77
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.494
12:0114,7907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0230
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
12:0115,8198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0139
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
12:01904,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,73
|Açılış
|: 904,66
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler12:01
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,83
|24.539.998
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,30
|53.219.710
|% 7,98
|
|ACSEL
|42,26
|43.133.505
|% 7,81
|
|EUHOL
|2,83
|3.273.738
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|LIDFA
|5,95
|16.262.410
|% -6,30
|
|KGYO
|4,95
|13.083.835
|% -3,51
|
|TUCLK
|14,17
|9.259.895
|% -2,88
|
|THYAO
|40,86
|2.737.294.190
|% 3,18
|
|KRDMD
|15,51
|1.328.428.464
|% 2,99
|
|TUPRS
|253,00
|784.432.065
|% -2,47
|
|KONTR
|159,70
|693.100.174
|% 2,44
|
|SISE
|18,04
|684.907.232
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,77
|267.366.342
|% 0,36
|
|YYAPI
|1,08
|105.904.193
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,14
|453.093.506
|% 0,19
|
|KRDMD
|15,51
|1.328.428.464
|% 2,99
|
|ODAS
|2,49
|212.234.032
|% 0,40
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7859
|14,7907
|% 0,16
|
|Euro
|15,8108
|15,8198
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,7580
|18,8521
|% -0,09
|
|Frank
|15,3503
|15,4428
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9306
|3,9503
|% 0,06
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|5,37
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,27
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,04
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,51
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
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12:16GENIL
Yüzde 4.56 oranında artışla 19.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 833, 787 adet işlem
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12:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 66 artarak (% 0.57 ) 2, 253
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12:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, DAGHL, UFUK
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12:15
KONKA, DAGI, DAGHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:15
TKFEN, LIDFA, ISBTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında