***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 12:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023761
BIST
13:342.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,46
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.480
13:3414,7887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0210
|Açılış
|: 14,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
13:3415,8186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0151
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
13:34905,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,39
|Açılış
|: 905,32
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,84
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:32
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|26.675.176
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,56
|57.203.713
|% 8,57
|
|EUHOL
|2,83
|3.736.701
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,85
|21.436.852
|% -7,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,83
|15.591.981
|% -5,85
|
|MERIT
|38,66
|20.760.093
|% -3,35
|
|THYAO
|40,30
|3.650.311.456
|% 1,77
|
|KRDMD
|15,34
|1.629.476.492
|% 1,86
|
|TUPRS
|251,50
|978.462.060
|% -3,05
|
|SISE
|17,86
|896.448.141
|% -0,39
|
|EREGL
|34,60
|863.191.597
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,76
|585.900.780
|% 0,00
|
|ODAS
|2,49
|348.059.127
|% 0,40
|
|YKBNK
|5,12
|596.310.633
|% -0,19
|
|KRDMD
|15,34
|1.629.476.492
|% 1,86
|
|TSKB
|1,96
|200.261.435
|% -1,51
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7831
|14,7863
|% 0,13
|
|Euro
|15,8060
|15,8179
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,7352
|18,8292
|% -0,21
|
|Frank
|15,3639
|15,4565
|% 0,16
|
|Riyal
|3,9287
|3,9484
|% 0,01
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|7,22
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.032
|6.123
|24,00
|
|Tam
|6.000
|6.150
|20,35
|
|Yarım
|2.900
|2.975
|9,85
|
|Çeyrek
|1.455
|1.487
|4,92
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,01
|