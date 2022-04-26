***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.04.2022 12:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023764
BIST
13:322.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,16
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.480
13:3214,7863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0186
|Açılış
|: 14,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
13:3215,8179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0158
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
13:32905,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,39
|Açılış
|: 905,32
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,84
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:30
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|26.647.317
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,46
|56.587.529
|% 8,32
|
|EUHOL
|2,83
|3.723.655
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,89
|21.123.348
|% -7,24
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,86
|15.506.186
|% -5,26
|
|KERVN
|0,58
|131.512
|% -3,33
|
|THYAO
|40,32
|3.610.970.383
|% 1,82
|
|KRDMD
|15,42
|1.563.508.947
|% 2,39
|
|TUPRS
|252,10
|962.855.506
|% -2,81
|
|SISE
|17,88
|876.266.659
|% -0,28
|
|EREGL
|34,68
|836.866.284
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,77
|569.644.446
|% 0,36
|
|ODAS
|2,49
|346.175.116
|% 0,40
|
|YKBNK
|5,12
|589.084.448
|% -0,19
|
|KRDMD
|15,42
|1.563.508.947
|% 2,39
|
|TSKB
|1,97
|192.314.102
|% -1,01
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7831
|14,7863
|% 0,13
|
|Euro
|15,8060
|15,8179
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,7372
|18,8312
|% -0,20
|
|Frank
|15,3609
|15,4535
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9286
|3,9483
|% 0,01
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|7,22
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.032
|6.123
|24,00
|
|Tam
|6.000
|6.150
|20,35
|
|Yarım
|2.900
|2.975
|9,85
|
|Çeyrek
|1.455
|1.487
|4,92
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,01
|