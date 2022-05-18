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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

18.05.2022 17:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık işlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031189


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler17:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 21,90 132.717.701 % 9,99  
NIBAS 9,70 30.507.391 % 9,98  
ULUSE 192,00 44.513.187 % 9,97  
IMASM 42,64 6.957.790 % 9,95  
GSRAY 3,54 138.277.381 % 9,94  
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17:11 Alış Satış %  
Dolar 15,9415 15,9550 % 0,33  
Euro 16,7595 16,7682 % 0,07  
Sterlin 19,7281 19,8271 % -0,44  
Frank 16,0031 16,0995 % 0,37  
Riyal 4,2445 4,2658 % 0,39  
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17:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.814 -1,61  
Altın Gr. 930 930 1,54  
Cumhuriyet 6.224 6.319 61,00  
Tam 6.191 6.347 55,34  
Yarım 2.992 3.070 26,77  
Çeyrek 1.501 1.535 13,39  
Gümüş.Ons 21,51 21,53 -0,12  
Gümüş Gr. 11,02 11,04 -0,04  
B. Petrol 112 112 -0,31  
Seans Raporu 17:11
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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