***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.05.2022 17:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık işlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031189
BIST
17:112.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,57
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
17:1115,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0529
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
17:1116,7682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0110
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
17:11930,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,99
|Açılış
|: 930,39
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler17:11
|ORCAY
|21,90
|132.717.701
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|30.507.391
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.513.187
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.957.790
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|138.277.381
|% 9,94
|
|LKMNH
|16,64
|18.405.448
|% -9,96
|
|GLBMD
|6,95
|3.629.549
|% -7,95
|
|ULUUN
|13,01
|261.549.252
|% -7,40
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|SMRTG
|23,18
|170.481.521
|% -7,06
|
|THYAO
|42,50
|4.309.043.733
|% 1,00
|
|SISE
|19,99
|2.019.934.444
|% 0,40
|
|GARAN
|15,04
|1.828.875.168
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,33
|1.347.413.480
|% 1,64
|
|SAHOL
|19,43
|1.235.550.945
|% 0,05
|
|YKBNK
|4,33
|1.347.413.480
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,62
|663.801.339
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,03
|1.185.947.014
|% 2,29
|
|SKBNK
|1,17
|167.968.488
|% 0,00
|
|GARAN
|15,04
|1.828.875.168
|% 0,47
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9415
|15,9550
|% 0,33
|
|Euro
|16,7595
|16,7682
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,7281
|19,8271
|% -0,44
|
|Frank
|16,0031
|16,0995
|% 0,37
|
|Riyal
|4,2445
|4,2658
|% 0,39
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-1,61
|
|Altın Gr.
|930
|930
|1,54
|
|Cumhuriyet
|6.224
|6.319
|61,00
|
|Tam
|6.191
|6.347
|55,34
|
|Yarım
|2.992
|3.070
|26,77
|
|Çeyrek
|1.501
|1.535
|13,39
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,31
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:25AYDEM
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 124, 394 adet işlem
-
17:24OYAKC
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 10.76 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 113, 804 adet işlem
-
17:21XU100
Endeks 2, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 28, 345.00 milyon TL de
-
17:21LOGO
Yüzde -3.44 oranında düşüşle 41.54 lira fiyatla işlem gören hissede 830, 768 adet işlem
-
17:20TUREX
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 607, 962 adet işlem