***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.05.2022 17:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık işlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031195
BIST
17:142.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,36
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
17:1415,9584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0563
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
17:1416,7768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0196
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
17:14930,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,16
|Açılış
|: 930,56
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler17:14
|ORCAY
|21,90
|132.741.703
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|30.653.726
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.513.379
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.957.790
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|138.305.238
|% 9,94
|
|LKMNH
|16,64
|18.417.245
|% -9,96
|
|GLBMD
|6,95
|3.629.549
|% -7,95
|
|OZRDN
|10,23
|3.803.308
|% -7,75
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|SMRTG
|23,16
|172.964.684
|% -7,14
|
|THYAO
|42,54
|4.343.841.951
|% 1,09
|
|SISE
|20,02
|2.023.188.694
|% 0,55
|
|GARAN
|15,05
|1.834.731.157
|% 0,53
|
|YKBNK
|4,34
|1.347.991.608
|% 1,88
|
|SAHOL
|19,44
|1.236.592.438
|% 0,10
|
|YKBNK
|4,34
|1.347.991.608
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,63
|663.914.737
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,03
|1.188.169.559
|% 2,29
|
|SKBNK
|1,18
|167.973.894
|% 0,85
|
|GARAN
|15,05
|1.834.731.157
|% 0,53
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9404
|15,9584
|% 0,35
|
|Euro
|16,7592
|16,7768
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,7157
|19,8145
|% -0,50
|
|Frank
|15,9863
|16,0826
|% 0,26
|
|Riyal
|4,2422
|4,2635
|% 0,34
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-2,20
|
|Altın Gr.
|930
|931
|2,16
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,53
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,13
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:28OZRDN
Yüzde -7.75 oranında düşüşle 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 368, 802 adet işlem
-
17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 64 kaybederek (% -0.06 ) 2, 650
-
17:26XU100
Endeks 2, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 28, 620.00 milyon TL de
-
17:25AYDEM
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 124, 394 adet işlem
-
17:24OYAKC
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 10.76 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 113, 804 adet işlem