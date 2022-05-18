***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.05.2022 17:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar Ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031229
BIST
17:532.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,13
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
17:5315,9771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0750
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
17:5316,8061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0489
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
17:53930,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,58
|Açılış
|: 930,98
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler17:53
|ORCAY
|21,90
|133.163.585
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|31.789.353
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.549.475
|% 9,97
|
|SELVA
|10,60
|21.323.930
|% 9,96
|
|IMASM
|42,64
|7.000.516
|% 9,95
|
|ULUUN
|12,65
|303.414.380
|% -9,96
|
|LKMNH
|16,64
|21.131.795
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,27
|41.232.571
|% -8,15
|
|SMRTG
|23,00
|192.305.711
|% -7,78
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|THYAO
|42,34
|4.730.708.392
|% 0,62
|
|GARAN
|16,02
|2.362.218.936
|% 7,01
|
|SISE
|19,96
|2.213.903.308
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,41
|1.693.584.286
|% 3,52
|
|AKBNK
|8,15
|1.431.776.801
|% 3,82
|
|YKBNK
|4,41
|1.693.584.286
|% 3,52
|
|EKGYO
|2,62
|713.130.991
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,15
|1.431.776.801
|% 3,82
|
|SKBNK
|1,18
|188.619.208
|% 0,85
|
|GARAN
|16,02
|2.362.218.936
|% 7,01
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9631
|15,9771
|% 0,47
|
|Euro
|16,7489
|16,8061
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,7563
|19,8554
|% -0,30
|
|Frank
|16,0647
|16,1615
|% 0,76
|
|Riyal
|4,2440
|4,2653
|% 0,38
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-1,20
|
|Altın Gr.
|929
|930
|1,23
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,43
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59DOGUB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 760 adet işlem
-
17:58OYAKC
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 539, 823 adet işlem
-
17:57OZRDN
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 320 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 81 kaybederek (% -0.26 ) 2, 645
-
17:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 30, 418.00 milyon TL de