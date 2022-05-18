***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.05.2022 17:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar Ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031232
BIST
17:462.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,77
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
17:4615,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0832
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9853
En Düşük
15,7603
17:4616,8127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0555
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
17:46931,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,79
|Açılış
|: 930,95
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ORCAY
|21,90
|133.068.561
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|31.435.788
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.549.475
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.986.913
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|138.597.472
|% 9,94
|
|ULUUN
|12,65
|298.719.914
|% -9,96
|
|LKMNH
|16,64
|19.306.820
|% -9,96
|
|SMRTG
|22,72
|185.624.765
|% -8,90
|
|MNDRS
|3,25
|39.246.815
|% -8,71
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|THYAO
|42,32
|4.584.160.298
|% 0,57
|
|SISE
|19,94
|2.139.746.875
|% 0,15
|
|GARAN
|15,04
|1.899.314.452
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,33
|1.395.445.780
|% 1,64
|
|SAHOL
|19,42
|1.284.448.245
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,33
|1.395.445.780
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,62
|680.833.360
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,05
|1.245.072.597
|% 2,55
|
|SKBNK
|1,17
|170.715.878
|% 0,00
|
|GARAN
|15,04
|1.899.314.452
|% 0,47
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9651
|15,9732
|% 0,45
|
|Euro
|16,7895
|16,7963
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,7422
|19,8412
|% -0,37
|
|Frank
|16,0142
|16,1107
|% 0,44
|
|Riyal
|4,2411
|4,2624
|% 0,31
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-2,49
|
|Altın Gr.
|930
|930
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,26
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59DOGUB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 760 adet işlem
-
17:58OYAKC
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 539, 823 adet işlem
-
17:57OZRDN
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 320 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 81 kaybederek (% -0.26 ) 2, 645
-
17:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 30, 418.00 milyon TL de