***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.05.2022 18:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar Ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031233
BIST
17:542.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,76
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
17:5415,9791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0770
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
17:5416,7766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0194
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
17:54931,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,70
|Açılış
|: 930,98
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler17:52
|ORCAY
|21,90
|133.083.015
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|31.500.429
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.549.475
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.993.480
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|139.012.866
|% 9,94
|
|ULUUN
|12,65
|301.867.829
|% -9,96
|
|LKMNH
|16,64
|21.056.882
|% -9,96
|
|SMRTG
|22,74
|189.843.197
|% -8,82
|
|MNDRS
|3,26
|39.902.755
|% -8,43
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|THYAO
|42,30
|4.666.034.324
|% 0,52
|
|SISE
|19,95
|2.171.546.124
|% 0,20
|
|GARAN
|15,61
|2.167.859.509
|% 4,28
|
|YKBNK
|4,38
|1.581.446.979
|% 2,82
|
|AKBNK
|8,08
|1.352.076.536
|% 2,93
|
|YKBNK
|4,38
|1.581.446.979
|% 2,82
|
|EKGYO
|2,62
|685.457.144
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,08
|1.352.076.536
|% 2,93
|
|SKBNK
|1,17
|172.231.378
|% 0,00
|
|GARAN
|15,61
|2.167.859.509
|% 4,28
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9687
|15,9803
|% 0,49
|
|Euro
|16,7689
|16,7797
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,7603
|19,8594
|% -0,28
|
|Frank
|16,0507
|16,1474
|% 0,67
|
|Riyal
|4,2442
|4,2654
|% 0,38
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-2,81
|
|Altın Gr.
|930
|930
|1,68
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,51
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,24
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59DOGUB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 760 adet işlem
-
17:58OYAKC
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 539, 823 adet işlem
-
17:57OZRDN
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 320 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 81 kaybederek (% -0.26 ) 2, 645
-
17:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 30, 418.00 milyon TL de