***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.05.2022 17:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar Ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033593
BIST
17:312.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 17,33
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:3116,3974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0172
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:3117,5835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0822
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:31971,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,83
|Açılış
|: 971,61
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler17:31
|MRGYO
|1,54
|22.575.908
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.381.927
|% 9,98
|
|SILVR
|14,13
|7.023.158
|% 9,96
|
|BOSSA
|57,00
|45.829.564
|% 9,93
|
|RYSAS
|6,42
|55.719.211
|% 9,93
|
|AKFGY
|2,23
|298.681.576
|% -9,72
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,09
|27.046.302
|% -7,76
|
|KZBGY
|71,55
|34.927.252
|% -7,62
|
|THYAO
|49,12
|6.373.567.318
|% -0,81
|
|TUPRS
|271,10
|2.678.172.318
|% 4,67
|
|SISE
|20,90
|2.057.416.228
|% 1,20
|
|SASA
|35,78
|1.766.044.624
|% 4,68
|
|SAHOL
|21,24
|1.760.047.469
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,81
|1.296.947.070
|% 4,46
|
|YKBNK
|4,69
|1.292.573.512
|% 3,08
|
|DOHOL
|3,99
|1.098.553.373
|% 1,01
|
|TSKB
|2,22
|570.723.397
|% 5,21
|
|KARSN
|7,11
|1.606.192.276
|% -2,20
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3828
|16,3974
|% 0,11
|
|Euro
|17,5607
|17,5835
|% -0,47
|
|Sterlin
|20,5644
|20,6675
|% -0,48
|
|Frank
|17,0133
|17,1158
|% -0,15
|
|Riyal
|4,3581
|4,3800
|% 0,11
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-12,98
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,09
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,52
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:46KUYAS
Yüzde 4.82 oranında artışla 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 460, 999 adet işlem
-
17:45OZGYO
Yüzde 4.93 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 138, 899 adet işlem
-
17:44TUPRS
Yüzde 4.52 oranında artışla 270.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 805, 389 adet işlem
-
17:43METUR
Yüzde 7.79 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 327, 841 adet işlem
-
17:42KUYAS
Yüzde 4.20 oranında artışla 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 433, 100 adet işlem