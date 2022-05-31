***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.05.2022 17:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar Ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033603
BIST
17:272.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 17,78
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:2716,3852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:2717,5798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0859
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:27971,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,25
|Açılış
|: 971,19
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler17:25
|MRGYO
|1,54
|22.575.772
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.381.927
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|46.659.865
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.023.144
|% 9,96
|
|BOSSA
|57,00
|45.410.616
|% 9,93
|
|AKFGY
|2,24
|291.299.379
|% -9,31
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|KZBGY
|71,25
|33.857.378
|% -8,01
|
|AVGYO
|3,09
|26.974.916
|% -7,76
|
|THYAO
|49,32
|6.252.316.147
|% -0,40
|
|TUPRS
|272,30
|2.612.295.469
|% 5,14
|
|SISE
|20,84
|2.019.632.053
|% 0,91
|
|SASA
|35,86
|1.755.411.424
|% 4,92
|
|GARAN
|14,61
|1.746.951.353
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,81
|1.271.803.040
|% 4,46
|
|DOHOL
|4,00
|1.097.577.460
|% 1,27
|
|YKBNK
|4,65
|1.192.461.397
|% 2,20
|
|TSKB
|2,24
|565.811.094
|% 6,16
|
|KARSN
|7,09
|1.593.429.764
|% -2,48
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3818
|16,4031
|% 0,14
|
|Euro
|17,5542
|17,5773
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,5707
|20,6739
|% -0,45
|
|Frank
|17,0199
|17,1224
|% -0,11
|
|Riyal
|4,3600
|4,3818
|% 0,15
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-12,98
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,09
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,52
|
Seans Raporu
17:25
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17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PGSUS, TAVHL
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17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 09 artarak (% 0.62 ) 2, 287
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17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, RYSAS, MZHLD, BOSSA, ESCOM, OZRDN, MRGYO
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17:40
KGYO, TUCLK, ALBRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:40
DOCO, COSMO, OTTO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında