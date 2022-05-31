***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.05.2022 17:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar Ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033612
BIST
17:262.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,87
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:2616,3962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0160
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:2617,5833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0824
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:26971,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,17
|Açılış
|: 971,96
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
971,63
BIST En Aktif Hisseler17:26
|MRGYO
|1,54
|22.575.908
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.381.927
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|46.936.448
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.023.158
|% 9,96
|
|RYSAS
|6,42
|55.716.001
|% 9,93
|
|AKFGY
|2,24
|297.842.606
|% -9,31
|
|KZBGY
|71,00
|34.669.860
|% -8,33
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,08
|26.975.290
|% -8,06
|
|THYAO
|49,04
|6.356.715.386
|% -0,97
|
|TUPRS
|270,90
|2.665.458.307
|% 4,59
|
|SISE
|20,84
|2.035.476.887
|% 0,91
|
|SASA
|35,82
|1.762.737.002
|% 4,80
|
|SAHOL
|21,22
|1.755.641.547
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,81
|1.283.888.730
|% 4,46
|
|YKBNK
|4,68
|1.269.031.692
|% 2,86
|
|DOHOL
|3,99
|1.098.364.418
|% 1,01
|
|TSKB
|2,22
|570.203.092
|% 5,21
|
|KARSN
|7,12
|1.600.932.452
|% -2,06
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3842
|16,3962
|% 0,10
|
|Euro
|17,5608
|17,5833
|% -0,47
|
|Sterlin
|20,5581
|20,6612
|% -0,51
|
|Frank
|17,0192
|17,1217
|% -0,11
|
|Riyal
|4,3596
|4,3814
|% 0,14
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-12,44
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,79
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,66
|
Seans Raporu
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