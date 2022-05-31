***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.05.2022 17:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar Ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033613
BIST
17:282.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,56
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:2816,3959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0157
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:2817,5845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0812
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:28971,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,25
|Açılış
|: 971,19
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler17:28
|MRGYO
|1,54
|22.575.908
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.381.927
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|46.689.548
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.023.158
|% 9,96
|
|BOSSA
|57,00
|45.775.756
|% 9,93
|
|AKFGY
|2,25
|294.119.767
|% -8,91
|
|KZBGY
|70,90
|34.453.292
|% -8,46
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,08
|26.975.290
|% -8,06
|
|THYAO
|49,10
|6.313.727.422
|% -0,85
|
|TUPRS
|271,10
|2.650.882.056
|% 4,67
|
|SISE
|20,82
|2.026.539.958
|% 0,81
|
|SASA
|35,80
|1.760.121.959
|% 4,74
|
|SAHOL
|21,24
|1.748.431.555
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,81
|1.271.979.827
|% 4,46
|
|DOHOL
|3,99
|1.097.829.365
|% 1,01
|
|YKBNK
|4,67
|1.247.024.101
|% 2,64
|
|TSKB
|2,23
|567.243.421
|% 5,69
|
|KARSN
|7,08
|1.596.890.308
|% -2,61
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3838
|16,3959
|% 0,10
|
|Euro
|17,5616
|17,5845
|% -0,46
|
|Sterlin
|20,5814
|20,6846
|% -0,40
|
|Frank
|17,0336
|17,1362
|% -0,03
|
|Riyal
|4,3612
|4,3831
|% 0,18
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,05
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,11
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,28
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43METUR
Yüzde 7.79 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 327, 841 adet işlem
-
17:42KUYAS
Yüzde 4.20 oranında artışla 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 433, 100 adet işlem
-
17:41KUYAS
Yüzde 4.51 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 419, 391 adet işlem
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PGSUS, TAVHL
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 09 artarak (% 0.62 ) 2, 287