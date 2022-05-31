***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.05.2022 17:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033631
BIST
18:052.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,94
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
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2.554
En Düşük
2.528
18:0516,3928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0126
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
18:0517,6034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0623
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
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17,7259
En Düşük
17,5195
18:05972,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,91
|Açılış
|: 973,16
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|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|314,60
|51.049.924
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.743.187
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.398.555
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.546.627
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.050.641
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,23
|307.808.227
|% -9,72
|
|KZBGY
|70,05
|42.024.797
|% -9,55
|
|BURCE
|25,18
|13.497.009
|% -8,04
|
|AVGYO
|3,10
|27.757.806
|% -7,46
|
|GLBMD
|6,28
|10.111.102
|% -5,71
|
|THYAO
|49,24
|6.837.332.235
|% -0,57
|
|TUPRS
|270,20
|2.840.219.186
|% 4,32
|
|SISE
|20,70
|2.411.466.441
|% 0,23
|
|SASA
|36,30
|2.361.373.620
|% 6,20
|
|SAHOL
|21,24
|2.004.367.523
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,86
|1.575.184.524
|% 6,32
|
|YKBNK
|4,69
|1.505.701.730
|% 3,08
|
|DOHOL
|4,02
|1.173.061.601
|% 1,77
|
|TSKB
|2,22
|586.305.390
|% 5,21
|
|KARSN
|7,00
|1.749.184.706
|% -3,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3803
|16,3919
|% 0,07
|
|Euro
|17,5730
|17,5946
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,5921
|20,6954
|% -0,35
|
|Frank
|17,0252
|17,1277
|% -0,08
|
|Riyal
|4,3556
|4,3774
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|-10,58
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,08
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,95
|