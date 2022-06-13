***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.06.2022 11:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
Şirketinizin kurucusu ve yöneticisi olduğu İş Portföy CEY Serbest (Döviz) Özel Fon
kuruculuğunun devrine ilişkin duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036886
BIST
14:212.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,61
|Açılış
|: 2.540
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|: 2.543
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2.552
En Düşük
2.515
14:2117,2641
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 17,2250
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|Önceki Kapanış
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17,2801
En Düşük
17,0425
14:2118,1127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
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|Açılış
|: 18,0200
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|Önceki Kapanış
|: 17,9200
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18,2021
En Düşük
17,8779
14:211.030,00
En Yüksek
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|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 1.030,17
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|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
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1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler14:21
|UFUK
|55,45
|2.505.248
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|1.512.241
|% 9,65
|
|KRTEK
|19,32
|26.263.878
|% 8,78
|
|EUREN
|23,40
|290.014.903
|% 8,33
|
|ORCAY
|17,77
|46.043.797
|% 7,70
|
|TSGYO
|5,48
|72.427.315
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
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|ULUUN
|19,48
|70.700.237
|% -6,26
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|KRSTL
|7,04
|2.820.747
|% -5,88
|
|THYAO
|47,16
|3.319.977.562
|% 0,99
|
|EREGL
|31,74
|1.565.602.583
|% -4,51
|
|SISE
|22,28
|1.058.244.183
|% 0,27
|
|SASA
|42,70
|923.715.441
|% -2,87
|
|KRDMD
|13,42
|885.544.950
|% -4,07
|
|SEGYO
|1,19
|219.992.346
|% 2,59
|
|DOHOL
|4,07
|470.213.260
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,58
|291.862.763
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,76
|495.371.300
|% 0,21
|
|ODAS
|2,85
|269.631.918
|% -2,40
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2571
|17,2641
|% 0,90
|
|Euro
|18,0822
|18,1127
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,9622
|21,0674
|% -0,21
|
|Frank
|17,2928
|17,3970
|% 0,27
|
|Riyal
|4,5849
|4,6079
|% 0,83
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-15,02
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|0,35
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.942
|35,00
|
|Tam
|6.811
|6.920
|-20,00
|
|Yarım
|3.344
|3.385
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.692
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,10
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,54
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