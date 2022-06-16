***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.06.2022 14:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
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Açıklamalar
Duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037664
BIST
14:142.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -48,21
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.471
14:1417,3206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0829
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
14:1418,1070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0874
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:141.013,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.013,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:12
|YGGYO
|22,38
|14.698.546
|% 9,92
|
|GLBMD
|6,72
|3.356.734
|% 8,39
|
|TSGYO
|4,79
|116.014.434
|% 7,64
|
|BRKO
|1,60
|2.086.314
|% 6,67
|
|EUREN
|25,42
|164.393.264
|% 6,63
|
|DOBUR
|49,50
|2.872.584
|% -10,00
|
|FONET
|14,06
|102.395.726
|% -5,19
|
|RAYSG
|12,27
|2.439.752
|% -5,18
|
|HEDEF
|6,80
|13.513.718
|% -5,03
|
|TIRE
|19,37
|35.432.292
|% -4,96
|
|THYAO
|47,52
|3.454.438.309
|% -1,90
|
|SASA
|45,90
|2.179.971.875
|% 2,64
|
|EREGL
|29,34
|1.925.742.374
|% -2,07
|
|SISE
|21,18
|1.133.322.539
|% -2,84
|
|KRDMD
|13,07
|774.299.256
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,55
|357.514.775
|% -1,92
|
|YKBNK
|4,61
|550.628.568
|% -3,15
|
|DOHOL
|3,95
|396.068.312
|% -3,89
|
|TSKB
|2,10
|199.844.541
|% -2,33
|
|ODAS
|2,93
|257.399.824
|% 0,00
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3161
|17,3228
|% 0,49
|
|Euro
|18,0518
|18,0847
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,8294
|20,9339
|% -0,36
|
|Frank
|17,5861
|17,6920
|% 1,91
|
|Riyal
|4,6011
|4,6241
|% 0,53
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-13,83
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|0,00
|
|Tam
|6.733
|6.829
|-42,00
|
|Yarım
|3.306
|3.340
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,44
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,36
|
Seans Raporu
14:12
daha fazla
-
14:27XU100
Endeks 2, 482 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 94 altında . İşlem hacmi 22, 215.00 milyon TL de
-
14:27FONET
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 14.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 113, 822 adet işlem
-
14:26HEDEF
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 940, 007 adet işlem
-
14:25FONET
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 14.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 108, 180 adet işlem
-
14:24RAYSG
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 12.27 lira fiyatla işlem gören hissede 194, 982 adet işlem