***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.06.2022 14:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037666
BIST
14:512.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -47,74
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:5117,3227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0850
|Açılış
|: 17,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
14:5118,0476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:511.012,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,16
|Açılış
|: 1.012,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:51
|YGGYO
|22,38
|14.743.798
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,60
|1.796.613
|% 9,09
|
|TSGYO
|4,78
|119.288.065
|% 7,42
|
|BRKO
|1,61
|2.479.435
|% 7,33
|
|EUREN
|25,46
|172.267.955
|% 6,80
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|FONET
|13,86
|107.124.013
|% -6,54
|
|TIRE
|19,24
|44.128.855
|% -5,59
|
|HEDEF
|6,79
|13.985.471
|% -5,17
|
|RTALB
|15,01
|41.834.909
|% -5,00
|
|THYAO
|47,44
|3.751.977.529
|% -2,06
|
|SASA
|45,88
|2.392.331.980
|% 2,59
|
|EREGL
|29,34
|2.104.843.776
|% -2,07
|
|SISE
|21,18
|1.286.933.372
|% -2,84
|
|KRDMD
|13,08
|882.926.012
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,54
|396.242.708
|% -2,31
|
|YKBNK
|4,63
|624.923.177
|% -2,73
|
|DOHOL
|3,94
|476.117.324
|% -4,14
|
|TSKB
|2,09
|224.532.885
|% -2,79
|
|ISCTR
|4,58
|465.210.758
|% -3,98
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3174
|17,3227
|% 0,49
|
|Euro
|18,0183
|18,0476
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9745
|21,0797
|% 0,34
|
|Frank
|17,5888
|17,6948
|% 1,93
|
|Riyal
|4,6013
|4,6244
|% 0,54
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-14,30
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|7,00
|
|Tam
|6.724
|6.820
|-51,00
|
|Yarım
|3.301
|3.335
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.667
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,41
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,09
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,18
|
Seans Raporu
14:51
daha fazla
-
15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 59 kaybederek (% -2.10 ) 2, 220
-
15:07
DOAS, LIDFA, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:07
DOBUR, FONET, değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:06FONET
Yüzde -6.47 oranında düşüşle 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 473, 883 adet işlem
-
15:05TIRE
Yüzde -5.30 oranında düşüşle 19.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 239, 458 adet işlem