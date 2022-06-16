***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.06.2022 14:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037667
BIST
14:512.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -47,74
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:5117,3227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0850
|Açılış
|: 17,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
14:5118,0476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:511.012,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,16
|Açılış
|: 1.012,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:49
|YGGYO
|22,38
|14.743.798
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,60
|1.796.613
|% 9,09
|
|BRKO
|1,61
|2.479.435
|% 7,33
|
|TSGYO
|4,77
|119.409.056
|% 7,19
|
|EUREN
|25,48
|172.798.761
|% 6,88
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|FONET
|13,88
|107.205.653
|% -6,41
|
|TIRE
|19,26
|44.155.191
|% -5,50
|
|HEDEF
|6,79
|14.031.641
|% -5,17
|
|RTALB
|14,99
|41.915.208
|% -5,13
|
|THYAO
|47,40
|3.764.378.389
|% -2,15
|
|SASA
|45,90
|2.400.000.921
|% 2,64
|
|EREGL
|29,34
|2.114.628.849
|% -2,07
|
|SISE
|21,18
|1.293.730.854
|% -2,84
|
|KRDMD
|13,07
|893.591.631
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,54
|396.584.481
|% -2,31
|
|YKBNK
|4,62
|629.208.815
|% -2,94
|
|DOHOL
|3,94
|479.958.299
|% -4,14
|
|TSKB
|2,10
|227.015.310
|% -2,33
|
|ISCTR
|4,58
|469.903.605
|% -3,98
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3183
|17,3226
|% 0,49
|
|Euro
|18,0201
|18,0474
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,9782
|21,0834
|% 0,35
|
|Frank
|17,5912
|17,6972
|% 1,94
|
|Riyal
|4,6021
|4,6252
|% 0,56
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-12,15
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|10,00
|
|Tam
|6.722
|6.818
|-53,00
|
|Yarım
|3.300
|3.335
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.667
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,42
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|-0,09
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,22
|
Seans Raporu
14:49
daha fazla
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15:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -64, 4 kaybederek (% -2.32 ) 2, 714
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15:02
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
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15:02XU100
Endeks 2, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 07 altında . İşlem hacmi 24, 674.00 milyon TL de
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15:02HEDEF
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 007, 551 adet işlem
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14:58TIRE
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 19.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 211, 717 adet işlem