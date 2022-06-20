***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.06.2022 09:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038170
BIST
10:012.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 17,30
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
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2.553
En Düşük
2.549
10:0117,3236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3931
En Düşük
17,2675
10:0118,2443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0588
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1200
|
18,3525
En Düşük
18,0996
10:011.026,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.026,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler10:01
|MERIT
|31,52
|6.296.396
|% 1,48
|
|METUR
|4,36
|90.235
|% 1,40
|
|KATMR
|1,31
|16.437.479
|% 0,77
|
|YEOTK
|58,65
|15.407.964
|% 0,69
|
|AKGRT
|2,98
|17.517.507
|% 0,34
|
|DOKTA
|16,15
|288.988
|% -32,88
|
|CUSAN
|9,42
|5.418.041
|% 0,00
|
|ENJSA
|13,90
|92.082.551
|% 0,00
|
|DOCO
|1.566,00
|24.147.695
|% 0,00
|
|DAGI
|3,55
|22.470.470
|% 0,00
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 0,00
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% 0,00
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 0,00
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,88
|1.128.913.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 0,00
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% 0,00
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|323.750.065
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3171
|17,3236
|% -0,01
|
|Euro
|18,2176
|18,2443
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,1477
|21,2537
|% 0,16
|
|Frank
|17,8643
|17,9719
|% 0,47
|
|Riyal
|4,6026
|4,6256
|% -0,02
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|3,48
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.927
|9,00
|
|Tam
|6.805
|6.915
|-51,00
|
|Yarım
|3.341
|3.382
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,10
|0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,72
|