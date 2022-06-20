***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.06.2022 09:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038172
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 2.533
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0
En Düşük
0
17:5917,3231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
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|Açılış
|: 17,3330
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|Önceki Kapanış
|: 17,3100
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17,3931
En Düşük
17,2675
17:5918,2470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0615
|Açılış
|: 18,1900
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|Önceki Kapanış
|: 18,1200
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18,3525
En Düşük
18,0996
17:591.026,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.026,34
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|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|22,98
|1.550.269
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|7.520.439
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,98
|58.394.457
|% 0,00
|
|AGYO
|3,65
|58.750.948
|% 0,00
|
|AKSGY
|2,53
|20.793.950
|% 0,00
|
|DOKTA
|16,15
|288.988
|% -32,88
|
|DERHL
|6,92
|5.220.605
|% 0,00
|
|ESCAR
|43,00
|4.318.358
|% 0,00
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|CCOLA
|135,50
|43.731.714
|% 0,00
|
|DIRIT
|2,70
|144.140
|% 0,00
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 0,00
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% 0,00
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 0,00
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,88
|1.128.913.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 0,00
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% 0,00
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% 0,00
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3101
|17,3170
|% -0,05
|
|Euro
|18,2157
|18,2420
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,1313
|21,2372
|% 0,08
|
|Frank
|17,8617
|17,9693
|% 0,45
|
|Riyal
|4,6024
|4,6255
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.843
|1.843
|3,22
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.927
|9,00
|
|Tam
|6.807
|6.917
|-49,00
|
|Yarım
|3.342
|3.383
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,10
|0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,63
|