***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.06.2022 12:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038219
BIST
13:432.529
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 2.549
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|Önceki Kapanış
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2.555
En Düşük
2.529
13:4317,3309
En Yüksek
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|Açılış
|: 17,3330
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|Önceki Kapanış
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17,3931
En Düşük
17,2675
13:4318,2656
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,2400
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|Önceki Kapanış
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18,3525
En Düşük
18,0996
13:431.024,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.024,62
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|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
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1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler13:41
|ORMA
|31,46
|493.167
|% 10,00
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|EGEEN
|2.205,50
|146.235.951
|% 10,00
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|DAGHL
|32,34
|3.319.087
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.705.291
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.289.861
|% 9,98
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|BRKO
|1,35
|1.359.852
|% -6,25
|
|KRSTL
|7,50
|3.027.833
|% -5,90
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|SERVE
|26,00
|237.745
|% -4,27
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|KAPLM
|56,10
|1.728.218
|% -4,18
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|CASA
|117,00
|153.248
|% -4,10
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|THYAO
|49,46
|3.609.265.721
|% 2,66
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|EREGL
|27,98
|1.719.150.952
|% -2,98
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|SASA
|45,84
|972.350.345
|% -0,43
|
|TUPRS
|258,70
|785.237.945
|% -3,61
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|SISE
|21,98
|775.366.950
|% 0,37
|
|ODAS
|3,08
|665.485.773
|% 5,12
|
|YKBNK
|4,90
|605.809.206
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,03
|391.282.113
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,64
|199.184.424
|% 0,76
|
|THYAO
|49,46
|3.609.265.721
|% 2,66
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|13:41
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,3280
|17,3300
|% 0,03
|
|Euro
|18,2454
|18,2598
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,1767
|21,2829
|% 0,30
|
|Frank
|17,9210
|18,0290
|% 0,79
|
|Riyal
|4,6049
|4,6280
|% 0,03
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|13:41
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.838
|1.839
|-1,02
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|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-4,00
|
|Tam
|6.805
|6.900
|-66,00
|
|Yarım
|3.341
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-16,00
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|Gümüş.Ons
|21,63
|21,67
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,02
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|B. Petrol
|112
|112
|-0,85
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