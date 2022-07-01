***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.07.2022 09:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040572
BIST
11:092.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 22,02
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.431
En Düşük
2.400
11:0916,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0315
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7454
En Düşük
16,6705
11:0917,4150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1100
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,4700
En Düşük
17,3450
11:09964,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,34
|Açılış
|: 964,59
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler11:07
|KOZAL
|182,60
|578.593.438
|% 7,41
|
|MAKIM
|16,25
|179.466.031
|% 6,56
|
|ISSEN
|27,20
|15.145.420
|% 6,25
|
|BMSCH
|11,56
|48.422.371
|% 6,15
|
|IPEKE
|17,80
|49.418.252
|% 5,89
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|RTALB
|7,09
|61.299.168
|% -4,96
|
|GLRYH
|3,25
|13.196.442
|% -4,69
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|LIDFA
|10,87
|20.504.220
|% -4,14
|
|THYAO
|47,94
|1.299.564.833
|% 2,44
|
|KOZAL
|182,60
|578.593.438
|% 7,41
|
|SISE
|21,36
|397.885.038
|% -0,65
|
|TUPRS
|269,10
|333.247.314
|% 1,74
|
|EREGL
|26,98
|280.075.307
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,64
|154.201.214
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|1.299.564.833
|% 2,44
|
|ODAS
|2,92
|65.847.315
|% 1,04
|
|TSKB
|2,05
|44.084.147
|% 1,99
|
|KRDMD
|11,27
|225.806.511
|% -0,09
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7220
|16,7307
|% 0,19
|
|Euro
|17,4795
|17,4935
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,1828
|20,2840
|% -0,42
|
|Frank
|17,3741
|17,4787
|% -0,20
|
|Riyal
|4,4438
|4,4661
|% 0,20
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-13,48
|
|Altın Gr.
|964
|965
|-5,31
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.428
|6.518
|-72,00
|
|Yarım
|3.146
|3.187
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.576
|1.593
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,80
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|-0,25
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,04
|