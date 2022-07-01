***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.07.2022 09:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040575
BIST
10:592.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 22,04
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.429
En Düşük
2.400
10:5916,7319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0335
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7454
En Düşük
16,6705
10:5917,4967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0307
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4341
10:59964,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,17
|Açılış
|: 964,76
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler10:57
|KOZAL
|182,20
|563.453.033
|% 7,18
|
|BMSCH
|11,57
|47.280.675
|% 6,24
|
|MAKIM
|16,20
|176.514.935
|% 6,23
|
|GESAN
|44,60
|116.338.396
|% 6,14
|
|ISSEN
|27,06
|13.956.556
|% 5,70
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|RTALB
|7,11
|56.157.235
|% -4,69
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|COSMO
|10,55
|25.151
|% -3,48
|
|LIDFA
|10,95
|19.647.065
|% -3,44
|
|THYAO
|47,72
|1.115.296.363
|% 1,97
|
|KOZAL
|182,20
|563.453.033
|% 7,18
|
|SISE
|21,34
|374.161.999
|% -0,74
|
|TUPRS
|268,90
|327.651.122
|% 1,66
|
|KOZAA
|27,20
|269.822.432
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,65
|153.425.785
|% 0,38
|
|THYAO
|47,72
|1.115.296.363
|% 1,97
|
|TSKB
|2,05
|43.827.495
|% 1,99
|
|ODAS
|2,92
|61.631.925
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,33
|82.034.580
|% 0,00
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7206
|16,7225
|% 0,14
|
|Euro
|17,4672
|17,4835
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,1914
|20,2926
|% -0,38
|
|Frank
|17,3794
|17,4841
|% -0,17
|
|Riyal
|4,4430
|4,4653
|% 0,18
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-12,49
|
|Altın Gr.
|965
|966
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.434
|6.531
|-59,00
|
|Yarım
|3.149
|3.193
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.578
|1.596
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,82
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,69
|-0,21
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,00
|
Seans Raporu
10:57
daha fazla
-
11:12GESAN
Yüzde 6.24 oranında artışla 44.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 669 adet işlem
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11:11IPEKE
Yüzde 5.47 oranında artışla 17.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 319 adet işlem
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11:10ISSEN
Yüzde 5.47 oranında artışla 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 521, 400 adet işlem
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11:09IPEKE
Yüzde 5.41 oranında artışla 17.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 574, 383 adet işlem
-
11:08XU100
Endeks 2, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 6, 116.00 milyon TL de