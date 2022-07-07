***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.07.2022 17:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043239
BIST
17:582.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,49
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:5817,2600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0445
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:5817,5954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0474
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:58966,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,66
|Açılış
|: 966,76
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:56
|IZFAS
|2,47
|3.413.677
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.459.061
|% 9,96
|
|PSGYO
|9,83
|116.917.761
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|27.593.671
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|112.509.253
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,92
|24.472.650
|% -3,63
|
|KOZAL
|163,60
|719.257.507
|% -3,34
|
|EUKYO
|3,25
|306.186
|% -2,69
|
|THYAO
|48,96
|3.619.021.541
|% 1,12
|
|SISE
|21,44
|1.169.019.287
|% 0,37
|
|EREGL
|26,20
|1.167.397.718
|% -1,73
|
|TUPRS
|244,50
|1.160.174.274
|% -0,12
|
|SASA
|40,74
|763.617.389
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,81
|658.100.314
|% 1,81
|
|YKBNK
|4,31
|661.632.196
|% 2,86
|
|ODAS
|2,83
|327.665.575
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,07
|644.045.491
|% 2,02
|
|ISCTR
|4,53
|348.062.704
|% 2,03
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2410
|17,2646
|% 0,29
|
|Euro
|17,5645
|17,5959
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,6305
|20,7340
|% 0,82
|
|Frank
|17,6692
|17,7756
|% 0,05
|
|Riyal
|4,5824
|4,6054
|% 0,23
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|5,90
|
|Altın Gr.
|968
|969
|5,88
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.485
|6.593
|-15,00
|
|Yarım
|3.174
|3.224
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,47
|