***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.07.2022 17:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043240
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0450
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
18:0517,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0427
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05965,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,71
|Açılış
|: 966,01
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.172.722
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.475.406
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.303
|% 9,94
|
|KAPLM
|51,65
|48.791.115
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|678.078
|% -4,91
|
|ULUSE
|179,80
|12.812.424
|% -3,49
|
|BASCM
|3,60
|258.206
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.265.959
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|744.115.918
|% -2,98
|
|THYAO
|49,10
|3.797.326.155
|% 1,40
|
|TUPRS
|244,60
|1.248.232.954
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.230.651.660
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.230.365.373
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|811.767.897
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|685.847.381
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|719.396.965
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|343.740.820
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|674.608.513
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.567.603
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2348
|17,2588
|% 0,25
|
|Euro
|17,5574
|17,5842
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,6444
|20,7480
|% 0,89
|
|Frank
|17,6572
|17,7636
|% -0,02
|
|Riyal
|4,5791
|4,6021
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|2,17
|
|Altın Gr.
|966
|966
|3,54
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.472
|6.576
|-32,00
|
|Yarım
|3.168
|3.215
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.607
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,44
|