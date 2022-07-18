***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.07.2022 16:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045863
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 68,83
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0836
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
18:0517,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2293
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
18:05961,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,25
|Açılış
|: 961,12
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|9,24
|160.968.185
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.522.124
|% 9,98
|
|ECILC
|13,79
|295.266.624
|% 9,97
|
|ASUZU
|194,10
|415.059.605
|% 9,97
|
|UFUK
|77,20
|3.103.160
|% 9,97
|
|GESAN
|47,20
|308.388.150
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.191.906
|% -8,15
|
|SILVR
|20,44
|74.234.172
|% -7,26
|
|SMRTG
|29,44
|174.255.287
|% -6,54
|
|FENER
|51,70
|287.984.008
|% -5,31
|
|THYAO
|49,98
|4.402.977.193
|% 4,26
|
|EREGL
|27,32
|1.641.173.381
|% 5,24
|
|SISE
|20,66
|1.593.145.116
|% 1,57
|
|ODAS
|3,49
|1.085.625.415
|% 7,06
|
|SASA
|41,10
|1.059.915.322
|% 3,63
|
|ODAS
|3,49
|1.085.625.415
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|686.958.345
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|756.369.144
|% 5,02
|
|THYAO
|49,98
|4.402.977.193
|% 4,26
|
|AKBNK
|8,27
|716.506.646
|% 4,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4405
|17,4835
|% 0,48
|
|Euro
|17,7430
|17,7807
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,8827
|20,9874
|% 1,46
|
|Frank
|17,8166
|17,9239
|% 0,33
|
|Riyal
|4,6300
|4,6532
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|4,50
|
|Altın Gr.
|962
|962
|5,82
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.518
|6.625
|-79,00
|
|Yarım
|3.166
|3.234
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.616
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem