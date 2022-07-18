***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.07.2022 16:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045866
BIST
17:182.441
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 58,27
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
17:1817,4580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0581
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:1817,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2340
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:18964,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,41
|Açılış
|: 964,51
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:16
|RTALB
|9,24
|160.417.527
|% 10,00
|
|MAKIM
|14,71
|188.113.284
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|63.400.147
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.934.895
|% 9,92
|
|KERVT
|6,99
|111.369.386
|% 9,73
|
|GESAN
|47,54
|285.973.304
|% -7,60
|
|DOBUR
|43,16
|7.955.333
|% -7,38
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|SILVR
|20,54
|67.332.333
|% -6,81
|
|PINSU
|5,87
|45.549.656
|% -5,93
|
|THYAO
|49,58
|3.670.254.183
|% 3,42
|
|EREGL
|27,14
|1.342.269.980
|% 4,55
|
|SISE
|20,58
|1.323.084.955
|% 1,18
|
|ODAS
|3,49
|944.742.782
|% 7,06
|
|SASA
|40,86
|906.005.110
|% 3,03
|
|ODAS
|3,49
|944.742.782
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,96
|632.712.655
|% 0,34
|
|YKBNK
|4,34
|603.519.442
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,23
|652.587.457
|% 4,05
|
|TSKB
|2,14
|163.543.308
|% 2,39
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4510
|17,4597
|% 0,34
|
|Euro
|17,7695
|17,7856
|% 1,33
|
|Sterlin
|20,8957
|21,0005
|% 1,52
|
|Frank
|17,8470
|17,9545
|% 0,50
|
|Riyal
|4,6396
|4,6628
|% 0,43
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,90
|
|Altın Gr.
|964
|965
|8,66
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.535
|6.626
|-78,00
|
|Yarım
|3.175
|3.234
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.617
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,94
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,83
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31TEKTU
Yüzde 6.83 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 965, 064 adet işlem
-
17:30TUPRS
Yüzde 5.66 oranında artışla 240.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 363, 385 adet işlem
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, EKGYO, KCHOL
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 85 artarak (% 2.72 ) 2, 148
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLRHO, IMASM, RTALB, MAKIM