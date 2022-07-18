***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.07.2022 17:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045872
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 68,83
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0688
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
18:0517,7780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2266
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
18:05960,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,59
|Açılış
|: 960,46
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|9,24
|160.969.996
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.526.632
|% 9,98
|
|UFUK
|77,20
|3.331.517
|% 9,97
|
|TMSN
|34,46
|297.685.929
|% 9,96
|
|MAKIM
|14,71
|205.187.321
|% 9,94
|
|GESAN
|47,20
|309.058.390
|% -8,26
|
|SMRTG
|29,44
|174.577.655
|% -6,54
|
|TURGG
|189,30
|4.143.981
|% -5,16
|
|KFEIN
|25,56
|57.593.158
|% -4,84
|
|BASCM
|3,28
|694.030
|% -4,09
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|GESAN
|47,20
|309.058.390
|% -8,26
|
|PGSUS
|181,00
|286.460.619
|% 2,49
|
|ANGEN
|31,70
|264.543.571
|% 8,49
|
|MAKIM
|14,71
|205.187.321
|% 9,94
|
|MOBTL
|1,76
|89.917.354
|% 2,33
|
|FORMT
|1,85
|39.373.160
|% -1,07
|
|SEGYO
|1,10
|23.046.512
|% -0,90
|
|KLSYN
|2,31
|40.695.846
|% 3,59
|
|PRDGS
|2,64
|46.173.997
|% 3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4501
|17,4636
|% 0,37
|
|Euro
|17,7371
|17,7763
|% 1,28
|
|Sterlin
|20,8889
|20,9936
|% 1,49
|
|Frank
|17,8139
|17,9212
|% 0,31
|
|Riyal
|4,6356
|4,6589
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|3,11
|
|Altın Gr.
|961
|961
|5,15
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.512
|6.623
|-81,00
|
|Yarım
|3.163
|3.233
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.616
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,88
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem