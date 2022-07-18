***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.07.2022 17:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045875
BIST
17:002.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 61,23
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
17:0017,4923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0924
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:0017,7876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2362
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:00966,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,67
|Açılış
|: 966,54
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler16:58
|RTALB
|9,24
|157.232.400
|% 10,00
|
|MAKIM
|14,71
|185.305.424
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.802.731
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.927.695
|% 9,92
|
|KERVT
|7,00
|106.331.695
|% 9,89
|
|GESAN
|47,70
|281.596.030
|% -7,29
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,50
|7.797.602
|% -6,65
|
|SILVR
|20,66
|66.556.893
|% -6,26
|
|PINSU
|5,86
|45.259.593
|% -6,09
|
|THYAO
|49,46
|3.374.445.189
|% 3,17
|
|EREGL
|27,18
|1.320.270.918
|% 4,70
|
|SISE
|20,60
|1.295.195.129
|% 1,28
|
|ODAS
|3,48
|920.193.725
|% 6,75
|
|SASA
|40,94
|889.658.612
|% 3,23
|
|ODAS
|3,48
|920.193.725
|% 6,75
|
|EKGYO
|2,97
|628.377.581
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,35
|595.763.881
|% 4,07
|
|AKBNK
|8,26
|638.974.886
|% 4,42
|
|TSKB
|2,15
|163.199.713
|% 2,87
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4686
|17,4799
|% 0,46
|
|Euro
|17,7641
|17,7803
|% 1,30
|
|Sterlin
|20,9250
|21,0300
|% 1,67
|
|Frank
|17,8547
|17,9623
|% 0,54
|
|Riyal
|4,6434
|4,6667
|% 0,52
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|7,41
|
|Altın Gr.
|966
|967
|10,63
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.547
|6.639
|-65,00
|
|Yarım
|3.180
|3.240
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.620
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,89
|
Seans Raporu
16:58
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17:13MAKIM
Yüzde 9.94 oranında artışla 14.71 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 188, 804 adet işlem
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17:12DOCO
Yüzde 6.85 oranında artışla 1, 370.00 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 562 adet işlem
-
17:10VAKKO
Yüzde 7.79 oranında artışla 16.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 840 adet işlem
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17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 19 artarak (% 3.05 ) 2, 604
-
17:09XU100
Endeks 2, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 59 üstünde . İşlem hacmi 20, 512.00 milyon TL de