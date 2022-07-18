***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.07.2022 17:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045885
BIST
17:492.447
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 64,88
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.448
En Düşük
2.402
17:4917,4944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0945
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:4917,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2497
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:49962,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,17
|Açılış
|: 962,04
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:47
|RTALB
|9,24
|160.859.652
|% 10,00
|
|MAKIM
|14,71
|197.618.948
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|63.445.969
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.946.012
|% 9,92
|
|ECILC
|13,78
|207.019.868
|% 9,89
|
|GESAN
|47,28
|298.582.502
|% -8,10
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,36
|8.378.246
|% -6,95
|
|SILVR
|20,52
|69.785.485
|% -6,90
|
|SMRTG
|29,68
|160.132.336
|% -5,78
|
|THYAO
|49,60
|3.905.331.981
|% 3,46
|
|EREGL
|27,28
|1.496.329.404
|% 5,08
|
|SISE
|20,58
|1.392.555.562
|% 1,18
|
|ODAS
|3,48
|993.208.196
|% 6,75
|
|SASA
|40,98
|939.527.369
|% 3,33
|
|ODAS
|3,48
|993.208.196
|% 6,75
|
|EKGYO
|2,97
|650.400.502
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,37
|657.920.634
|% 4,55
|
|AKBNK
|8,26
|685.785.624
|% 4,42
|
|THYAO
|49,60
|3.905.331.981
|% 3,46
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4337
|17,4431
|% 0,25
|
|Euro
|17,7755
|17,7985
|% 1,41
|
|Sterlin
|20,9132
|21,0181
|% 1,61
|
|Frank
|17,8528
|17,9604
|% 0,53
|
|Riyal
|4,6330
|4,6562
|% 0,29
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|7,82
|
|Altın Gr.
|961
|961
|5,63
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.516
|6.621
|-83,00
|
|Yarım
|3.165
|3.232
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.615
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,98
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,40
|
Seans Raporu
17:47
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem