***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.07.2022 17:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045886
BIST
17:242.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 60,87
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
17:2417,4633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0634
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:2417,7916
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2402
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:24963,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,94
|Açılış
|: 963,81
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:24
|RTALB
|9,24
|160.681.828
|% 10,00
|
|MAKIM
|14,71
|192.072.877
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|63.432.631
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.941.346
|% 9,92
|
|GLRYH
|3,50
|77.191.888
|% 9,72
|
|GESAN
|47,38
|287.533.665
|% -7,91
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,52
|8.008.725
|% -6,61
|
|SILVR
|20,60
|68.735.146
|% -6,53
|
|PINSU
|5,86
|45.953.329
|% -6,09
|
|THYAO
|49,62
|3.782.341.155
|% 3,50
|
|EREGL
|27,14
|1.360.575.452
|% 4,55
|
|SISE
|20,60
|1.349.616.848
|% 1,28
|
|ODAS
|3,48
|956.363.405
|% 6,75
|
|SASA
|40,88
|911.100.106
|% 3,08
|
|ODAS
|3,48
|956.363.405
|% 6,75
|
|EKGYO
|2,97
|638.469.935
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,35
|606.820.089
|% 4,07
|
|AKBNK
|8,25
|659.950.247
|% 4,30
|
|THYAO
|49,62
|3.782.341.155
|% 3,50
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4400
|17,4633
|% 0,36
|
|Euro
|17,7679
|17,7916
|% 1,37
|
|Sterlin
|20,9034
|21,0082
|% 1,56
|
|Frank
|17,8495
|17,9570
|% 0,51
|
|Riyal
|4,6348
|4,6581
|% 0,33
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|7,87
|
|Altın Gr.
|964
|964
|8,07
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.533
|6.622
|-82,00
|
|Yarım
|3.174
|3.232
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.616
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,93
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,74
|
Seans Raporu
17:24
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17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 76 artarak (% 3.00 ) 2, 603
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17:39XU100
Endeks 2, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 5 üstünde . İşlem hacmi 21, 763.00 milyon TL de
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17:39BIZIM
Yüzde 8.72 oranında artışla 18.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 316, 780 adet işlem
-
17:38KLKIM
Yüzde 6.42 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 794, 964 adet işlem
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17:37ODAS
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 280, 479, 850 adet işlem