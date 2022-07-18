***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.07.2022 17:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045888
BIST
17:132.441
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 58,20
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
17:1317,4588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0589
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:1317,7777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2263
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:13963,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,00
|Açılış
|: 963,79
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:13
|RTALB
|9,24
|160.420.586
|% 10,00
|
|MAKIM
|14,71
|189.645.302
|% 9,94
|
|IMASM
|57,60
|14.940.655
|% 9,92
|
|KLRHO
|11,41
|63.400.455
|% 9,92
|
|UFUK
|76,95
|2.195.772
|% 9,62
|
|GESAN
|47,60
|286.233.369
|% -7,48
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,40
|7.960.791
|% -6,87
|
|SILVR
|20,54
|68.065.981
|% -6,81
|
|PINSU
|5,87
|45.550.689
|% -5,93
|
|THYAO
|49,62
|3.678.605.231
|% 3,50
|
|EREGL
|27,10
|1.345.233.273
|% 4,39
|
|SISE
|20,58
|1.327.533.059
|% 1,18
|
|ODAS
|3,49
|945.954.390
|% 7,06
|
|SASA
|40,90
|907.227.074
|% 3,13
|
|ODAS
|3,49
|945.954.390
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,96
|634.051.314
|% 0,34
|
|YKBNK
|4,35
|604.050.273
|% 4,07
|
|AKBNK
|8,24
|653.662.868
|% 4,17
|
|TSKB
|2,15
|163.601.856
|% 2,87
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4509
|17,4588
|% 0,34
|
|Euro
|17,7631
|17,7777
|% 1,29
|
|Sterlin
|20,8976
|21,0024
|% 1,53
|
|Frank
|17,8491
|17,9566
|% 0,51
|
|Riyal
|4,6394
|4,6627
|% 0,43
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|8,55
|
|Altın Gr.
|964
|964
|7,91
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.530
|6.620
|-84,00
|
|Yarım
|3.172
|3.231
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.615
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,93
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,14
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,64
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Seans Raporu
17:13
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17:29
BIZIM, RTALB, MRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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EGEEN, ALMAD, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında