***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.07.2022 17:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048645
BIST
17:232.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,71
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
17:2317,9103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
17:2318,2649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0094
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
17:231.006,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,53
|Açılış
|: 1.006,77
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler17:23
|PRKAB
|29,04
|259.932.194
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.840.225
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.403.309
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.754.080
|% -9,95
|
|MTRKS
|56,35
|21.139.051
|% -9,33
|
|FENER
|49,84
|342.910.036
|% -8,72
|
|YEOTK
|87,75
|230.390.327
|% -5,70
|
|THYAO
|49,66
|2.826.284.047
|% -0,08
|
|SISE
|21,30
|1.733.819.397
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,67
|1.307.105.087
|% -2,91
|
|EKGYO
|3,14
|1.212.909.350
|% -2,48
|
|AKBNK
|8,51
|1.202.582.822
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,14
|1.212.909.350
|% -2,48
|
|YKBNK
|4,67
|1.307.105.087
|% -2,91
|
|SKBNK
|1,61
|316.496.942
|% -0,62
|
|ODAS
|3,74
|610.557.403
|% 1,36
|
|TSKB
|2,60
|406.705.692
|% -0,76
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9006
|17,9103
|% 0,17
|
|Euro
|18,2171
|18,2649
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,6404
|21,7489
|% -0,14
|
|Frank
|18,6368
|18,7490
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7535
|4,7774
|% 0,15
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|16,33
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|10,66
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.719
|6.794
|3,00
|
|Yarım
|3.274
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.660
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,66
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,34
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,11
|
Seans Raporu
17:23
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17:38OYAKC
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 070, 902 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, EKGYO
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17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, KOZAA, TOASO
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17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 23 kaybederek (% -0.32 ) 2, 235
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17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, LINK, IHGZT, AYES, BIZIM, BEYAZ, KRPLS, CMENT, LUKSK, EMNIS