***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.07.2022 17:39
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048666
BIST
17:332.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,87
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
17:3317,9273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0482
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
17:3318,2755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
17:331.007,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,59
|Açılış
|: 1.007,83
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler17:31
|PRKAB
|29,04
|266.797.647
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.840.225
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|22.574.427
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.435.689
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.886.060
|% -9,95
|
|FENER
|49,76
|345.768.836
|% -8,86
|
|YEOTK
|87,20
|232.292.006
|% -6,29
|
|THYAO
|49,82
|2.905.276.129
|% 0,24
|
|SISE
|21,24
|1.762.035.297
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,66
|1.380.390.430
|% -3,12
|
|EKGYO
|3,13
|1.255.989.743
|% -2,80
|
|AKBNK
|8,51
|1.231.563.134
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,13
|1.255.989.743
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,66
|1.380.390.430
|% -3,12
|
|SKBNK
|1,60
|329.018.884
|% -1,23
|
|ODAS
|3,73
|623.992.285
|% 1,08
|
|TSKB
|2,60
|414.090.624
|% -0,76
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9053
|17,9108
|% 0,18
|
|Euro
|18,2160
|18,2617
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,6348
|21,7433
|% -0,17
|
|Frank
|18,6254
|18,7376
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7532
|4,7770
|% 0,14
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|18,17
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,53
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.713
|6.787
|-4,00
|
|Yarım
|3.271
|3.318
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.659
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,73
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,31
|0,33
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,10
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:46ICBCT
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 620, 638 adet işlem
-
17:45MIPAZ
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 836, 418 adet işlem
-
17:44OYAKC
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 573, 322 adet işlem
-
17:43ISBIR
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 53.15 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 539 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 2, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 27, 769.00 milyon TL de