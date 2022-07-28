***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.07.2022 17:39
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hay
17:452.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,09
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
17:4517,9293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0502
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
17:4518,2629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0114
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
17:451.009,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 12,01
|Açılış
|: 1.009,25
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler17:43
|PRKAB
|29,04
|275.965.760
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.847.618
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.149.599
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.469.043
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|81.178.352
|% -9,95
|
|FENER
|49,80
|350.663.825
|% -8,79
|
|YEOTK
|87,75
|237.722.450
|% -5,70
|
|THYAO
|49,92
|2.988.973.264
|% 0,44
|
|SISE
|21,30
|1.809.071.982
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,67
|1.404.241.731
|% -2,91
|
|EKGYO
|3,13
|1.292.114.322
|% -2,80
|
|AKBNK
|8,53
|1.250.216.253
|% -3,40
|
|EKGYO
|3,13
|1.292.114.322
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,67
|1.404.241.731
|% -2,91
|
|SKBNK
|1,61
|336.304.804
|% -0,62
|
|ODAS
|3,72
|644.018.802
|% 0,81
|
|TSKB
|2,61
|420.117.498
|% -0,38
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9093
|17,9288
|% 0,28
|
|Euro
|18,2151
|18,2550
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,6464
|21,7550
|% -0,12
|
|Frank
|18,6476
|18,7599
|% 0,47
|
|Riyal
|4,7542
|4,7781
|% 0,16
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|19,62
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|10,99
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.720
|6.799
|8,00
|
|Yarım
|3.275
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,76
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|0,35
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,23
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
-
17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
-
17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
-
17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 29 kaybederek (% -0.24 ) 2, 237