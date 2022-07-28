***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.07.2022 17:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048668
BIST
17:482.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,30
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
17:4817,9257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0466
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
17:4818,2677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0066
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
17:481.009,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 12,06
|Açılış
|: 1.009,30
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler17:46
|PRKAB
|29,04
|276.006.445
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.847.684
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.230.111
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.492.507
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|81.639.534
|% -9,95
|
|FENER
|49,74
|352.206.647
|% -8,90
|
|YEOTK
|87,90
|238.990.164
|% -5,53
|
|THYAO
|49,96
|3.009.887.008
|% 0,52
|
|SISE
|21,30
|1.822.784.494
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,67
|1.416.944.125
|% -2,91
|
|EKGYO
|3,14
|1.301.770.796
|% -2,48
|
|AKBNK
|8,53
|1.272.457.682
|% -3,40
|
|EKGYO
|3,14
|1.301.770.796
|% -2,48
|
|YKBNK
|4,67
|1.416.944.125
|% -2,91
|
|SKBNK
|1,63
|339.041.682
|% 0,62
|
|ODAS
|3,72
|658.473.640
|% 0,81
|
|TSKB
|2,61
|420.169.900
|% -0,38
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9184
|17,9300
|% 0,28
|
|Euro
|18,2272
|18,2651
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,6531
|21,7617
|% -0,08
|
|Frank
|18,6568
|18,7692
|% 0,52
|
|Riyal
|4,7546
|4,7784
|% 0,17
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|21,24
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|11,78
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.724
|6.803
|12,00
|
|Yarım
|3.276
|3.326
|6,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.662
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,80
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|0,38
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,19
|
Seans Raporu
17:46
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17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
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17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
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17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
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17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
-
17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem