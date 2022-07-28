***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.07.2022 17:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048672
BIST
17:332.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,65
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
17:3317,9273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0482
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
17:3318,2755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
17:331.007,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,59
|Açılış
|: 1.007,83
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler17:33
|PRKAB
|29,04
|269.350.679
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.840.225
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.437.243
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.984.750
|% -9,95
|
|MTRKS
|56,00
|22.739.563
|% -9,90
|
|FENER
|49,78
|346.524.558
|% -8,83
|
|YEOTK
|87,35
|235.080.170
|% -6,13
|
|THYAO
|49,88
|2.917.559.486
|% 0,36
|
|SISE
|21,24
|1.771.475.493
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,66
|1.380.849.658
|% -3,12
|
|EKGYO
|3,13
|1.262.808.331
|% -2,80
|
|AKBNK
|8,52
|1.236.519.278
|% -3,51
|
|EKGYO
|3,13
|1.262.808.331
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,66
|1.380.849.658
|% -3,12
|
|SKBNK
|1,60
|329.231.956
|% -1,23
|
|ODAS
|3,73
|625.758.178
|% 1,08
|
|TSKB
|2,60
|417.826.709
|% -0,76
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9042
|17,9273
|% 0,27
|
|Euro
|18,2305
|18,2755
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,6394
|21,7480
|% -0,15
|
|Frank
|18,6475
|18,7599
|% 0,47
|
|Riyal
|4,7546
|4,7784
|% 0,17
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|16,33
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|10,66
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.719
|6.794
|3,00
|
|Yarım
|3.274
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.660
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,66
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,34
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,11
|
Seans Raporu
17:33
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17:48DOKTA
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 363 adet işlem
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17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 1 kaybederek (% -0.30 ) 2, 698
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17:47XU100
Endeks 2, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 28, 162.00 milyon TL de
-
17:47ITTFH
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 1.60 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 554, 975 adet işlem
-
17:46ICBCT
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 620, 638 adet işlem