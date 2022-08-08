***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.08.2022 16:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Yönetim Ücreti Oranı Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052916
BIST
17:292.798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 47,54
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:2917,9629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0507
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
17:2918,3575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1162
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3575
En Düşük
18,1988
17:291.030,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,44
|Açılış
|: 1.030,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:29
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|42.116.048
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.157.997
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.143.022
|% 9,98
|
|PARSN
|41,00
|118.091.881
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.035.327
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|215.050.227
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|251.566.600
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,54
|28.740.024
|% -8,61
|
|THYAO
|58,75
|4.434.736.313
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,47
|2.438.916.763
|% -0,86
|
|EREGL
|28,58
|1.978.435.928
|% 3,63
|
|SISE
|24,04
|1.809.593.784
|% 2,74
|
|SASA
|52,00
|1.743.259.513
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,47
|2.438.916.763
|% -0,86
|
|SKBNK
|2,29
|896.305.958
|% 3,62
|
|TSKB
|3,23
|1.183.052.217
|% 1,57
|
|YKBNK
|5,19
|1.349.155.887
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,22
|761.078.334
|% 2,43
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9397
|17,9629
|% 0,28
|
|Euro
|18,3032
|18,3575
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,7151
|21,8240
|% 0,73
|
|Frank
|18,7721
|18,8852
|% 1,21
|
|Riyal
|4,7616
|4,7855
|% 0,19
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,17
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|7,41
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.916
|6.972
|-18,00
|
|Yarım
|3.370
|3.409
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.704
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,34
|
|B. Petrol
|95,07
|95,07
|0,15
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 38 artarak (% 1.87 ) 2, 474
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, ORMA, YBTAS, NETAS, GSRAY, PARSN, OZGYO, DAPGM, IHAAS, VKFYO
-
17:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, BRKO, HUNER, ASUZU
-
17:44
PARSN, GESAN, NUHCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
BEYAZ, ULAS, BRKO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında