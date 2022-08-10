***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.08.2022 15:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054132
BIST
16:282.820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 34,77
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
16:2817,9450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0461
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
16:2818,5034
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2257
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
16:281.035,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.035,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler16:25
|MGROS
|66,10
|384.898.177
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.038.305
|% 9,98
|
|KONTR
|186,60
|371.050.782
|% 9,96
|
|OBASE
|18,57
|245.669.359
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|17.952.696
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|13.630.263
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.510.506.553
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|158,50
|1.623.399.488
|% -8,70
|
|THYAO
|59,70
|3.604.524.742
|% 1,88
|
|YKBNK
|5,40
|2.173.834.527
|% 3,05
|
|AKBNK
|9,81
|1.687.177.131
|% 3,48
|
|KOZAL
|158,50
|1.623.399.488
|% -8,70
|
|KOZAA
|26,98
|1.510.506.553
|% -9,95
|
|EKGYO
|3,66
|1.439.252.465
|% 5,78
|
|YKBNK
|5,40
|2.173.834.527
|% 3,05
|
|ZOREN
|2,71
|705.242.627
|% 4,63
|
|ODAS
|3,98
|1.035.955.076
|% -5,01
|
|TSKB
|3,37
|665.776.847
|% 3,69
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9306
|17,9440
|% 0,25
|
|Euro
|18,4822
|18,4962
|% 1,20
|
|Sterlin
|21,8511
|21,9607
|% 1,32
|
|Frank
|18,9617
|19,0759
|% 1,34
|
|Riyal
|4,7570
|4,7809
|% 0,13
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-1,01
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|3,58
|
|Cumhuriyet
|6.903
|7.007
|-3,00
|
|Tam
|6.946
|7.001
|4,00
|
|Yarım
|3.384
|3.423
|2,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.711
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,56
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,10
|
|B. Petrol
|96,04
|96,04
|-0,27
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40GRNYO
Yüzde 8.15 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 035, 878 adet işlem
-
16:39GRNYO
Yüzde 7.87 oranında artışla 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 021, 334 adet işlem
-
16:38DESA
Yüzde 4.61 oranında artışla 21.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 277, 097 adet işlem
-
16:37KLSYN
Yüzde 5.38 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 506, 800 adet işlem
-
16:36XU100
Endeks 2, 821 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 36, 554.00 milyon TL de