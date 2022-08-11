***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 09:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054422
BIST
18:102.830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
0
En Düşük
0
18:1017,9346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0656
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9378
En Düşük
17,8065
18:1018,5000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0852
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5000
En Düşük
18,3586
18:101.029,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 1.029,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.030,68
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:10
|MEGAP
|6,70
|49.971.263
|% 152,82
|
|MEGAP
|6,70
|49.971.263
|% 152,82
|
|KRPLS
|6,72
|186.895.792
|% 0,00
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 0,00
|
|TRILC
|10,26
|267.095.624
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,72
|186.895.792
|% 0,00
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 0,00
|
|TRILC
|10,26
|267.095.624
|% 0,00
|
|RNPOL
|13,17
|9.907.147
|% 0,00
|
|KLSYN
|2,33
|60.434.105
|% 0,00
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9287
|17,9346
|% 0,37
|
|Euro
|18,4722
|18,5000
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,8178
|21,9273
|% 0,24
|
|Frank
|18,9379
|19,0520
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7534
|4,7772
|% 0,29
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-6,99
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.902
|6.967
|-17,00
|
|Yarım
|3.363
|3.406
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,51
|20,54
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,61
|97,61
|0,21
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046