***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 09:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054425
BIST
18:102.830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
0
En Düşük
0
18:1017,9361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0671
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9462
En Düşük
17,8065
18:1018,5342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1194
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5342
En Düşük
18,3586
18:101.029,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.029,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.030,68
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:10
|MEGAP
|6,70
|49.971.263
|% 152,82
|
|MEGAP
|6,70
|49.971.263
|% 152,82
|
|YYAPI
|1,22
|60.372.690
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,12
|4.139.450
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,68
|29.205.245
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,22
|60.372.690
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,12
|4.139.450
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,68
|29.205.245
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,95
|212.956.027
|% 0,00
|
|RNPOL
|13,17
|9.907.147
|% 0,00
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9292
|17,9353
|% 0,37
|
|Euro
|18,4998
|18,5216
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,8181
|21,9275
|% 0,24
|
|Frank
|18,9399
|19,0540
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7583
|4,7822
|% 0,40
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-5,73
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.893
|6.959
|-25,00
|
|Yarım
|3.359
|3.402
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.701
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,56
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,32
|97,32
|-0,08
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046