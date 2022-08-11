***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 09:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054428
BIST
10:282.865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 35,12
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.869
En Düşük
2.847
10:2817,9456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0766
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9462
En Düşük
17,8065
10:2818,5469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1321
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5469
En Düşük
18,3586
10:281.027,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,14
|Açılış
|: 1.027,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.031,09
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler10:26
|BARMA
|43,56
|4.609.868
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,79
|7.701.443
|% 9,87
|
|SODSN
|25,98
|98.646
|% 7,53
|
|ASUZU
|284,50
|66.928.838
|% 7,52
|
|TIRE
|19,89
|70.476.318
|% -9,75
|
|OLMK
|11,64
|7.241.736
|% -9,06
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|PEKGY
|1,90
|8.825.182
|% -7,32
|
|THYAO
|60,70
|1.813.814.366
|% 0,91
|
|SASA
|54,15
|401.874.254
|% 2,56
|
|DOHOL
|4,27
|346.728.600
|% 1,91
|
|YKBNK
|5,53
|327.202.640
|% 2,22
|
|TUPRS
|292,40
|323.635.902
|% 2,85
|
|DOHOL
|4,27
|346.728.600
|% 1,91
|
|EKGYO
|3,61
|270.434.755
|% -0,55
|
|YKBNK
|5,53
|327.202.640
|% 2,22
|
|ISCTR
|6,16
|320.686.524
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,69
|82.514.263
|% 5,62
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9220
|17,9309
|% 0,35
|
|Euro
|18,5223
|18,5432
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,8257
|21,9352
|% 0,28
|
|Frank
|18,9577
|19,0719
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7474
|4,7712
|% 0,17
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,00
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.895
|6.949
|-35,00
|
|Yarım
|3.360
|3.397
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,52
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,22
|97,22
|-0,18
|