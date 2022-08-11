***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 09:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054430
BIST
11:062.872
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 42,34
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.847
11:0617,9600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0910
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9606
En Düşük
17,8065
11:0618,5713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1565
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5713
En Düşük
18,3586
11:061.031,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.031,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.032,15
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler11:06
|BARMA
|43,56
|5.585.699
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|IZMDC
|2,68
|103.515.355
|% 9,39
|
|ASUZU
|288,80
|87.775.450
|% 9,15
|
|VKFYO
|7,73
|35.447.482
|% 9,03
|
|TIRE
|20,04
|119.653.019
|% -9,07
|
|OLMK
|11,66
|18.760.560
|% -8,91
|
|PAMEL
|191,00
|7.526.514
|% -8,17
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|THYAO
|61,30
|2.704.439.610
|% 1,91
|
|YKBNK
|5,51
|741.071.825
|% 1,85
|
|AKBNK
|9,97
|706.505.211
|% 1,73
|
|ISCTR
|6,18
|686.468.390
|% 2,32
|
|TUPRS
|296,10
|678.718.065
|% 4,15
|
|YKBNK
|5,51
|741.071.825
|% 1,85
|
|DOHOL
|4,23
|501.761.467
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,63
|411.630.373
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,18
|686.468.390
|% 2,32
|
|ALBRK
|1,72
|150.729.837
|% 7,50
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9537
|17,9600
|% 0,51
|
|Euro
|18,5538
|18,5713
|% 0,85
|
|Sterlin
|21,8738
|21,9835
|% 0,50
|
|Frank
|19,0015
|19,1159
|% 0,64
|
|Riyal
|4,7636
|4,7875
|% 0,51
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,16
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|1,40
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.909
|6.964
|-20,00
|
|Yarım
|3.367
|3.405
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,03
|
|B. Petrol
|96,91
|96,91
|-0,49
|