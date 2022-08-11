***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAlım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılmasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054447BIST