***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 10:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054447
BIST
18:102.830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
0
En Düşük
0
18:1017,9387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0697
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9462
En Düşük
17,8065
18:1018,5242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1094
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5261
En Düşük
18,3586
18:101.029,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.029,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.030,68
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:10
|MEGAP
|6,70
|49.971.263
|% 152,82
|
|MEGAP
|6,70
|49.971.263
|% 152,82
|
|ULUFA
|2,68
|29.205.245
|% 0,00
|
|ZRGYO
|3,35
|12.257.786
|% 0,00
|
|UNLU
|5,95
|20.283.909
|% 0,00
|
|SUNTK
|23,92
|15.788.545
|% 0,00
|
|SUWEN
|22,20
|39.403.152
|% 0,00
|
|SMRTG
|35,32
|100.770.632
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,15
|22.314.534
|% 0,00
|
|YYLGD
|18,00
|80.730.534
|% 0,00
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9318
|17,9387
|% 0,39
|
|Euro
|18,5064
|18,5242
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,8381
|21,9476
|% 0,33
|
|Frank
|18,9651
|19,0793
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7568
|4,7807
|% 0,37
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-6,36
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|0,09
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.898
|6.964
|-20,00
|
|Yarım
|3.361
|3.405
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,02
|
|B. Petrol
|97,34
|97,34
|-0,06
|