***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 10:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054448
BIST
09:552.847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 17,25
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.847
En Düşük
2.847
09:5517,9428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0738
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9462
En Düşük
17,8065
09:5518,5238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1090
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5261
En Düşük
18,3586
09:551.030,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.030,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.030,68
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler09:55
|MEGAP
|6,70
|49.971.263
|% 152,82
|
|MEGAP
|6,70
|49.971.263
|% 152,82
|
|YYAPI
|1,22
|60.372.690
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,12
|4.139.450
|% 0,00
|
|KLMSN
|13,61
|25.603.744
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,22
|60.372.690
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,12
|4.139.450
|% 0,00
|
|KLMSN
|13,61
|25.603.744
|% 0,00
|
|KRDMA
|8,69
|50.046.394
|% 0,00
|
|KRDMB
|8,69
|17.799.059
|% 0,00
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9313
|17,9428
|% 0,41
|
|Euro
|18,5036
|18,5238
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,8446
|21,9541
|% 0,36
|
|Frank
|18,9676
|19,0819
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7570
|4,7808
|% 0,37
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-6,51
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.895
|6.962
|-22,00
|
|Yarım
|3.360
|3.403
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.701
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,01
|
|B. Petrol
|97,42
|97,42
|0,02
|