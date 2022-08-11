***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 10:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054452
BIST
10:242.863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 33,23
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.869
En Düşük
2.847
10:2417,9252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0562
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9462
En Düşük
17,8065
10:2418,5360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1212
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5360
En Düşük
18,3586
10:241.028,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.028,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.031,09
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler10:22
|BARMA
|43,56
|4.361.619
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,79
|5.927.092
|% 9,87
|
|ASUZU
|289,10
|60.474.379
|% 9,26
|
|SODSN
|25,98
|98.646
|% 7,53
|
|TIRE
|19,93
|60.590.195
|% -9,57
|
|OLMK
|11,75
|5.886.830
|% -8,20
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|PEKGY
|1,90
|8.825.182
|% -7,32
|
|THYAO
|60,70
|1.500.441.556
|% 0,91
|
|SASA
|53,70
|322.104.220
|% 1,70
|
|DOHOL
|4,27
|296.222.694
|% 1,91
|
|TUPRS
|292,60
|292.406.801
|% 2,92
|
|SISE
|24,36
|273.390.940
|% 1,50
|
|DOHOL
|4,27
|296.222.694
|% 1,91
|
|EKGYO
|3,64
|184.059.467
|% 0,28
|
|YKBNK
|5,51
|262.539.417
|% 1,85
|
|ISCTR
|6,14
|242.302.635
|% 1,66
|
|ALBRK
|1,66
|55.631.226
|% 3,75
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9222
|17,9352
|% 0,37
|
|Euro
|18,5034
|18,5194
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,8524
|21,9620
|% 0,40
|
|Frank
|18,9790
|19,0933
|% 0,52
|
|Riyal
|4,7522
|4,7761
|% 0,27
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,21
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|0,30
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.906
|6.959
|-25,00
|
|Yarım
|3.365
|3.402
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,54
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,01
|
|B. Petrol
|97,12
|97,12
|-0,28
|