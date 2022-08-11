***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2022 10:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlarda Değişiklik Yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054455
BIST
11:062.871
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 41,78
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.847
11:0617,9640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0950
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9640
En Düşük
17,8065
11:0618,5747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1599
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5747
En Düşük
18,3586
11:061.031,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.031,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.032,15
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler11:06
|BARMA
|43,56
|5.511.952
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,77
|33.135.986
|% 9,59
|
|ASUZU
|289,50
|86.528.047
|% 9,41
|
|IZMDC
|2,68
|101.267.428
|% 9,39
|
|TIRE
|19,98
|116.673.371
|% -9,35
|
|OLMK
|11,64
|18.232.839
|% -9,06
|
|PAMEL
|190,50
|7.456.894
|% -8,41
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|THYAO
|61,20
|2.666.992.317
|% 1,75
|
|YKBNK
|5,52
|716.895.505
|% 2,03
|
|AKBNK
|9,99
|688.271.300
|% 1,94
|
|ISCTR
|6,18
|673.282.392
|% 2,32
|
|TUPRS
|295,90
|668.851.574
|% 4,08
|
|YKBNK
|5,52
|716.895.505
|% 2,03
|
|DOHOL
|4,23
|492.229.807
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,63
|399.090.889
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,18
|673.282.392
|% 2,32
|
|ALBRK
|1,72
|144.617.274
|% 7,50
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9510
|17,9640
|% 0,53
|
|Euro
|18,5567
|18,5747
|% 0,87
|
|Sterlin
|21,8730
|21,9827
|% 0,49
|
|Frank
|19,0093
|19,1238
|% 0,68
|
|Riyal
|4,7625
|4,7864
|% 0,49
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-4,78
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|1,37
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.910
|6.967
|-17,00
|
|Yarım
|3.367
|3.406
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,48
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,03
|
|B. Petrol
|96,82
|96,82
|-0,58
|